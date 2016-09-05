В центре Москвы частично перекроют движение во вторник

По Петровке, Петровскому бульвару и Крапивенскому переулку ограничат движение из-за проведения религиозных мероприятий
6 сентября с 11.00 до 11.20 в связи с проведением религиозных мероприятий будет ограничено движение транспорта по улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, по Крапивенскому переулку от улицы Петровка до Петровского бульвара и по Петровскому бульвару (по внутренней стороне Бульварного кольца) от Крапивенского переулка до улицы Петровка.
«Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС», — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД по Москве.
Ранее в интернете появилась информация о том, что 6 сентября Высоко-Петровский монастырь проведет квест об истории улицы и жизни святителя Петра на улице Петровка.
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