В центре Москвы частично перекроют движение во вторник

6 сентября с 11.00 до 11.20 в связи с проведением религиозных мероприятий будет ограничено движение транспорта по улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, по Крапивенскому переулку от улицы Петровка до Петровского бульвара и по Петровскому бульвару (по внутренней стороне Бульварного кольца) от Крапивенского переулка до улицы Петровка.

«Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС», — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД по Москве.

Ранее в интернете появилась информация о том, что 6 сентября Высоко-Петровский монастырь проведет квест об истории улицы и жизни святителя Петра на улице Петровка.