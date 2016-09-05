ЦИК и МВД подписали соглашение о сотрудничестве

Центральная избирательная комиссия РФ и МВД подписали соглашение о взаимодействии по вопросам, связанным с проведением избирательной кампании.

Глава избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что с МВД РФ подписано соглашение о взаимодействии.



«Оно официально регламентирует наше тесное, эффективное взаимодействие по всему кругу проблем, связанных с обеспечением избирательной кампании», — цитирует ее слова «РИА Новости».

Документ предполагает осуществление совместных проверок по обращениям граждан о нарушениях закона, издание нормативных правовых актов и методических рекомендаций, уточняет пресс-служба МВД РФ.

Ранее «Известия» писали, что глава Центризбиркома России сообщила о 326 правонарушениях, связанных с проведением избирательной кампании.

Выборы в Госдуму пройдут в России в единый день голосования, 18 сентября, по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).