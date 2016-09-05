ЦИК и МВД подписали соглашение о сотрудничестве

Полиция и избирательная комиссия совместно займутся вопросами обеспечения избирательной кампании
Центральная избирательная комиссия РФ и МВД подписали соглашение о взаимодействии по вопросам, связанным с проведением избирательной кампании.
Глава избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что с МВД РФ подписано соглашение о взаимодействии.
«Оно официально регламентирует наше тесное, эффективное взаимодействие по всему кругу проблем, связанных с обеспечением избирательной кампании», — цитирует ее слова «РИА Новости».
Документ предполагает осуществление совместных проверок по обращениям граждан о нарушениях закона, издание нормативных правовых актов и методических рекомендаций, уточняет пресс-служба МВД РФ.
Ранее «Известия» писали, что глава Центризбиркома России сообщила о 326 правонарушениях, связанных с проведением избирательной кампании.
Выборы в Госдуму пройдут в России в единый день голосования, 18 сентября, по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система) и 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).
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