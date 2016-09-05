Росстат: за отказ от участия в переписи не будут штрафовать

Изменения в закон «О Всероссийской переписи населения» не содержат положений об обязательном участии в переписи и не определяют мер административной ответственности граждан за отказ от участия в ней. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстата.

В газете «Коммерсантъ» ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Росстата к закону о переписи населения, которые подразумевают обязательность участия в переписи и штраф в 100–300 рублей за отказ участвовать в ней.