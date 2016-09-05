Росстат: за отказ от участия в переписи не будут штрафовать

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства
Изменения в закон «О Всероссийской переписи населения» не содержат положений об обязательном участии в переписи и не определяют мер административной ответственности граждан за отказ от участия в ней. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстата.
В газете «Коммерсантъ» ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Росстата к закону о переписи населения, которые подразумевают обязательность участия в переписи и штраф в 100–300 рублей за отказ участвовать в ней.
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