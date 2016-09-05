ЦИК РФ подписала с МВД соглашение о взаимодействии на грядущих выборах

Центральная избирательная комиссия России и Министерство внутренних дел намерены совместно координировать ход предвыборной кампании
Представителями МВД РФ и Центризбиркома подписано соглашение о взаимодействии органов внутренних дел Российской Федерации с избирательными комиссиями и комиссиями референдума.
«Документ предполагает сотрудничество по различным направлениям совместной работы, в том числе устанавливает порядок взаимодействия и информационного обмена в ходе подготовки и проведения выборов, референдумов, а также в период между ними», — приводит ТАСС слова собеседника агентства из пресс-службы МВД России.
Подписанное соглашение регулирует порядок осуществления совместных проверок по обращениям граждан о нарушениях законодательства, издание нормативных правовых актов и методических рекомендаций.
Будут созданы рабочие группы из участников аппаратов избирательных комиссий, комиссий референдума и сотрудников органов внутренних дел. Их задачей станет координация предвыборных мероприятий.
«МВД России и ЦИК России планируют проводить взаимные консультации по вопросам, входящим в их компетенцию, а также совместные совещания, рабочие встречи и тематические семинары», — рассказал источник в МВД.
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