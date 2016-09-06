«Не спросясь, точно разжаловали»: как Санкт-Петербург вернул свое имя

6 сентября 1991 года, ровно 25 лет назад, Ленинград был переименован в Санкт-Петербург. Спустя 77 лет после первого переименования городу вернули его историческое имя. Причем тогда, в 1991 году, он едва не стал Невоградом. Всего в истории Северной столицы переименований было три: как выглядел Петроград, Ленинград и Петербург в разные периоды своей истории — в фотогалерее «Известий».

Впервые Санкт-Петербург был переименован 18 (31) августа 1914 года — после вступления России в Первую мировую войну император Николай II подписал высочайший манифест о переименовании города из «немецкого» Петербурга в «славянский» Петроград. Несмотря на то что за основу были взяты пушкинские строки (поэт использовал это название в поэме «Медный всадник»), решение вызвало острое недовольство горожан. Современники поговаривали, что столицу переименовали «не спросясь, точно разжаловали».

Однако уже через 10 лет, 26 января 1924 года, город еще раз сменил имя: спустя четыре дня после смерти Ленина Петроград по просьбам трудящихся превратился в Ленинград — в память о вожде революции.

В следующий раз о необходимости очередного переименования заговорили уже в 1990 году, теперь речь шла о возвращении исторического названия — Санкт-Петербург. В одной из городских газет даже появилась открытка «Хочу жить в Санкт-Петербурге», которую всем желающим предлагалось вырезать и отправить в Ленсовет.



Вопрос вынесли на обсуждение городских депутатов в 1991 году. На заседании Ленсовета, где решался вопрос о переименовании, высказывались разные варианты. В том числе звучал всё тот же Петроград, а еще — Святоград, Невоград и даже Питер. Но в конце концов комиссия по культуре признала Санкт-Петербург единственно верным вариантом, а в июле 1991 года в городе прошел референдум, в ходе которого 54% проголосовавших поддержали это решение.

В результате 6 сентября 1991 года указом Верховного Совета РСФСР город, успевший меньше чем за сто лет сменить три названия, вновь стал Санкт-Петербургом.

Исторический Петербург

Фотография 1 из 9: Санкт-Петербург, 1901 год - знаменитая перспектива Невского проспекта. Фото: Wikipedia

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