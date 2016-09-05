Денисов готов выступать за сборную под руководством Черчесова

Футболист заявил, что рассчитывает попасть в сборную России по футболу
Полузащитник российского клуба «Локомотив» Игорь Денисов сообщил, что он готов выступать за сборную России под руководством тренера Станислава Черчесова. Он отметил, что его отношения с Черчесовым — это его личное дело.
Денисов хочет в сборную
«Не мое дело судить, правильно ли сделали, что главным тренером сборной назначили Черчесова. Главное, чтобы был результат. Если он будет — хорошо. Если нет — плохо», — заявил Игорь Денисов.
По словам полузащитника, он рассчитывает попасть в сборную.
«Хочу играть на домашнем чемпионате мира. Мои отношения с Черчесовым — это мои личные дела. Я никогда не откажусь выступать за национальную команду. Если Станислав Саламович даст мне шанс и пригласит меня, я с удовольствием соглашусь», — подчеркнул футболист.
В «Локомотиве» нравится
Игорь Денисов сказал журналистам, что ему всё нравится в новой команде.
«Мне всё нравится в «Локомотиве». В матче с «Арсеналом» мы были под нагрузкой, сейчас главное — «Спартак», — пояснил он.
По словам полузащитника, сейчас все члены команды набирают физические кондиции, в том числе и он.
«Что касается меня, еще неделя, и всё будет в порядке, но мне очень тяжело. Конечно, я надеюсь выйти на матч со «Спартаком». Решение за тренером», — сказал Денисов.
Ранее «Известия» писали, что полузащитник Игорь Денисов перешел в футбольный клуб «Локомотив» на правах бесплатной аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
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