Денисов готов выступать за сборную под руководством Черчесова

Полузащитник российского клуба «Локомотив» Игорь Денисов сообщил, что он готов выступать за сборную России под руководством тренера Станислава Черчесова. Он отметил, что его отношения с Черчесовым — это его личное дело.

Денисов хочет в сборную

«Не мое дело судить, правильно ли сделали, что главным тренером сборной назначили Черчесова. Главное, чтобы был результат. Если он будет — хорошо. Если нет — плохо», — заявил Игорь Денисов.

По словам полузащитника, он рассчитывает попасть в сборную.

«Хочу играть на домашнем чемпионате мира. Мои отношения с Черчесовым — это мои личные дела. Я никогда не откажусь выступать за национальную команду. Если Станислав Саламович даст мне шанс и пригласит меня, я с удовольствием соглашусь», — подчеркнул футболист.

В «Локомотиве» нравится

Игорь Денисов сказал журналистам, что ему всё нравится в новой команде.

«Мне всё нравится в «Локомотиве». В матче с «Арсеналом» мы были под нагрузкой, сейчас главное — «Спартак», — пояснил он.

По словам полузащитника, сейчас все члены команды набирают физические кондиции, в том числе и он.

«Что касается меня, еще неделя, и всё будет в порядке, но мне очень тяжело. Конечно, я надеюсь выйти на матч со «Спартаком». Решение за тренером», — сказал Денисов.

Ранее «Известия» писали, что полузащитник Игорь Денисов перешел в футбольный клуб «Локомотив» на правах бесплатной аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.