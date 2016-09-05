Обама стал первым президентом США, посетившим Лаос

Президент США Барак Обама стал первым действующим американским лидером, который ступил на землю Лаоса. В понедельник он прибыл с трехдневным визитом во Вьентьян, чтобы поучаствовать в Восточноазиатском саммите.

Барак Обама — один из нескольких мировых лидеров, приехавших в Лаос на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, передает AP.

Обама встретится с президентом Лаоса Бунхангом Ворачитом во вторник.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также во вторник отправится во Вьентьян, где примет участие в Восточноазиатском саммите. По данным пресс-службы правительства, он проведет там ряд двусторонних встреч.