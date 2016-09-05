В Польше вандалы разрушили захоронения советских солдат на историческом кладбище Форт Виняры (Парк Цитадель) в городе Познань, сообщили в культурном центре республики в Калининграде.

— Представители польского культурного центра в Калининграде во время посещения кладбища советских солдат в Познани, расположенного в Форте Виняры, обычно называемом Цитаделью, обнаружили ряд уничтоженных захоронений со следами девастации. Несколько надгробий было перевернуто, — приводит «РИА Новости» сообщение центра.

На кладбище похоронено около 6 тыс. советских воинов. Кроме того, там находятся именные могилы красноармейцев, на нескольких из них вандалы повредили памятные доски. Были выбиты фотографии погибших солдат, а с надгробий сорваны звезды.

Исторический памятник Форт Виняры является городским парком и центральным фортом крепости Познань, расположенной на возвышенности Виняры. У главного входа в комплекс установлен памятник советским военным, погибшим в 1945 году в сражениях за Познань.

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