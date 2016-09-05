ММВБ: в понедельник к закрытию индекс обновил исторический максимум

К моменту закрытия торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) в понедельник, 5 сентября, индекс биржи поднялся на 0,68% — до 2017,38 пункта, при этом в ходе торгов он поднимался до 2019,65 пункта, установив новый исторический максимум.



Индекс РТС подрос на 0,78% — до 977,45 пункта, пишет «РИА Новости».



Курс доллара сегодня снижался на 9 копеек — до 65,04 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 72,53 рубля.

На фоне укрепления российской валюты к доллару и евро выросли акции Сбербанка: обыкновенные — на 1,78% и привилегированные — на 1,75%.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent подрос на 1,45% — до $47,5 за баррель. Причиной изменения цен на нефть стали новости о повышающемся спросе на «черное золото» со стороны государств Азии, в ответ на что Саудовская Аравия резко подняла цены для азиатов на октябрь. Новости о том, что Москва и Эр-Рияд рассматривают возможность заморозки нефтедобычи на три месяца и более, о чем «Известия» уже писали, только подогрели атмосферу.

Индекс ММВБ обновил исторический максимум и, возможно, двинется еще немного выше. Пик находится на уровне 2019,65 пункта, что для рублевого индикатора стало абсолютным рекордом.