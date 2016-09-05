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«Левада-центр» опротестует решение о внесении в реестр «иноагентов»

По словам главы исследовательской организации, если Минюст не учтет возражения центра, ведомство обратится в суд

«Левада-центр» намерен опротестовать решение Минюста РФ о внесении исследовательской организации в реестр «иностранных агентов», сообщил директор центра Лев Гудков.

Напомним, ранее Министерство юстиции РФ включило «Левада-центр» в список некоммерческих организаций — иностранных агентов после проведения внеплановой документарной проверки.

«Мы попробуем опротестовать это, готовим сейчас возражения, — приводит «РИА Новости» заявление Льва Гудкова. Он также отметил, что центр намерен представить свои возражения в Минюст, и если они не будут учтены — обжаловать решение министерства в суде.

Ранее Лев Гудков заявлял, что если организацию признают иностранным агентом, она будет ликвидирована.

Напомним, в июле движение «Антимайдан» направило в Министерство юстиции требование организовать проверку фактов получения иностранных грантов аналитическим «Левада-центром». По мнению активистов движения, несмотря на заявления об отсутствии зарубежного финансирования, центр нарушает Федеральный закон №121 «Об иностранных агентах». Они отметили, что за последние четыре года на счета центра поступило более $120 тыс. из США.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

«Левада-центр» опротестует решение о внесении в реестр «иноагентов»

По словам главы исследовательской организации, если Минюст не учтет возражения центра, ведомство обратится в суд

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