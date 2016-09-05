Двое людей погибли в Нью-Йорке в результате стрельбы на фестивале

По крайней мере два человека получили ранения во время празднования Дня труда в Бруклине
Неизвестные открыли стрельбу в одном из районов Нью-Йорка — Бруклине — во время Карибского карнавала, приуроченного к празднованию Дня труда. Два человека получили ранения, двое погибли.
По данным нью-йоркской полиции, перестрелка началась на рассвете в понедельник на уличном празднике в Бруклине. Убиты двое мужчин 18 и 22 лет, ранена 72-летняя женщина и 20-летний мужчина. Об этом сообщает Associated Press.
We're out to make sure these ladies and all others have a safe & festive time at #WestIndianDayParade pic.twitter.com/HGvsQHETNi— Chief Joseph Fox (@NYPDTransit) 5 сентября 2016 г.
Жертвы опознаны, но они, по мнению полиции, не были мишенями стрелявших. Кто стрелял, неизвестно, никто не задержан.
«Прошлой ночью случилась трагедия, в очередной раз омрачившая это событие», — сказал комиссар полиции Нью-Йорка Билл Брайтон на пресс-конференции.
На том же мероприятии год назад были убиты два человека, в том числе один из главных помощников губернатора Нью-Йорка — Эндрю Куомо.
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