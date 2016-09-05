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В Дубае спасение утопающих отдадут в руки роботов

Такие спасатели обеспечат безопасность купающихся в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов

Муниципалитет Дубая намерен внедрить на пляжах эмирата роботов-спасателей, которые станут спасать тонущих.

Чудо техники — робот длиной 125 см, выполненный в форме лодки, за которую тонущий может уцепиться, чтобы вернуться на берег. Одновременно воспользоваться помощью устройства могут пять человек, пишет «РИА Новости».

Продвинутый манипулятор управляется по радио, оснащен электрическим насосом и способен забраться на расстояние в 130 км от берега, невзирая на волны. «Крейсерская скорость» автоматизированного спасателя составляет 35 км/ч.

Вес новинки — 11 кг, работает он от батарей, полной зарядки которых хватает на 45–90 минут, что, по мнению разработчиков, позволит ему совершать до 30 спасательных операций за полтора часа.

К таким нововведениям в Дубае пришлось прибегнуть из-за того, что чужих женщин там нельзя трогать руками, поэтому они часто тонут. 

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

В Дубае спасение утопающих отдадут в руки роботов

Такие спасатели обеспечат безопасность купающихся в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов

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