В Дубае спасение утопающих отдадут в руки роботов

Муниципалитет Дубая намерен внедрить на пляжах эмирата роботов-спасателей, которые станут спасать тонущих.

Чудо техники — робот длиной 125 см, выполненный в форме лодки, за которую тонущий может уцепиться, чтобы вернуться на берег. Одновременно воспользоваться помощью устройства могут пять человек, пишет «РИА Новости».

Продвинутый манипулятор управляется по радио, оснащен электрическим насосом и способен забраться на расстояние в 130 км от берега, невзирая на волны. «Крейсерская скорость» автоматизированного спасателя составляет 35 км/ч.

Вес новинки — 11 кг, работает он от батарей, полной зарядки которых хватает на 45–90 минут, что, по мнению разработчиков, позволит ему совершать до 30 спасательных операций за полтора часа.

К таким нововведениям в Дубае пришлось прибегнуть из-за того, что чужих женщин там нельзя трогать руками, поэтому они часто тонут.