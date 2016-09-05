В Кабуле произошел новый мощный взрыв

Мощный взрыв и последовавшая за ним стрельба прозвучали в центре Кабула поздно вечером в понедельник после того, как несколько часов назад по крайней мере 30 человек были убиты в результате теракта в афганской столице.

Данных о причине взрыва, раненых и убитых пока не поступало, сообщает Reuters.

لحظات پش یک انفجار در شهر نو کابل رخ داد #Kabul pic.twitter.com/pFPej0Xbuo — -Younos-akbari (@Younosakbari1) 5 сентября 2016 г.

Ранее «Известия» писали, что число погибших в результате двойного теракта в Кабуле возросло до 30 человек, ранены 40.