В Кабуле произошел новый мощный взрыв

Третья за сутки бомба сработала в столице Афганистана
Мощный взрыв и последовавшая за ним стрельба прозвучали в центре Кабула поздно вечером в понедельник после того, как несколько часов назад по крайней мере 30 человек были убиты в результате теракта в афганской столице.
Данных о причине взрыва, раненых и убитых пока не поступало, сообщает Reuters.
لحظات پش یک انفجار در شهر نو کابل رخ داد #Kabul pic.twitter.com/pFPej0Xbuo— -Younos-akbari (@Younosakbari1) 5 сентября 2016 г.
Ранее «Известия» писали, что число погибших в результате двойного теракта в Кабуле возросло до 30 человек, ранены 40.
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