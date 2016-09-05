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В Кабуле произошел новый мощный взрыв

Третья за сутки бомба сработала в столице Афганистана

Мощный взрыв и последовавшая за ним стрельба прозвучали в центре Кабула поздно вечером в понедельник после того, как несколько часов назад по крайней мере 30 человек были убиты в результате теракта в афганской столице.

Данных о причине взрыва, раненых и убитых пока не поступало, сообщает Reuters.

Ранее «Известия» писали, что число погибших в результате двойного теракта в Кабуле возросло до 30 человек, ранены 40.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

В Кабуле произошел новый мощный взрыв

Третья за сутки бомба сработала в столице Афганистана

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