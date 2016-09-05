Игрокам Манчестер Юнайтед запретили меняться футболками с соперниками

Члены клуба «Манчестер Юнайтед» больше не будут меняться футболками с противниками в целях экономии.

Руководство английской команды считает, что эта традиция «не является экономически эффективной», пишет Sun со ссылкой на собственный источник в клубе.

В «Манчестер Юнайтед» не хотят каждый раз покупать новые футболки после матчей.

Ранее «Известия» писали, что Златан Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед» и будет зарабатывать в футбольном клубе €11,5 млн в год. Позднее команда подписала контракт с полузащитником Полем Погба, который стал самым дорогим футболистом в истории. Его трансфер из итальянского «Ювентуса» в МЮ обошелся клубу в €105 млн.