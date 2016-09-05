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Найден зонд, посланный на комету

Ученые сфотографировали космический аппарат на комете Чурюмова—Герасименко

Космический зонд «Розетта» нашел потерянный на комете Чурюмова—Герасименко аппарат «Фила», сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

Аппарат «Фила» был запущен на комету более года назад, но затем связь с ним была потеряна.

Заметим, что в свое время посадка зонда стала первым в истории опытом стыковки искусственного аппарата с кометой.

Напомним, что модуль «Филы» уже выходил на связь с «Розеттой» и через нее с землей, но связь всякий раз обрывалась.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Найден зонд, посланный на комету

Ученые сфотографировали космический аппарат на комете Чурюмова—Герасименко

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