Турция нанесла девять артиллерийских ударов по позициям ИГ в Сирии

Вооруженные силы Турции нанесли сегодня девять артиллерийских ударов по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России и некоторых других странах) на севере Сирии.

Как сообщает Анатолийское агентство, ссылаясь на заявление вооруженных сил, турецкая армия нанесла девять артиллерийских ударов из штурмовых гаубиц по целям ИГ на севере Сирии в рамках операции «Щит Евфрата». Также формированиями оппозиционной группировки «Сирийская свободная армия» (ССА), союзной Турции, были освобождены семь сирийских деревень, захваченных ранее боевиками ИГ.

Напомним, турецкая сторона 24 августа начала обстреливать позиции ИГ в рамках операции «Щит Евфрата». В операции участвуют сирийские оппозиционные формирования, в том числе отряды ССА.