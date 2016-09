Британские фанаты Queen почтили память Фредди Меркьюри в его 70-летие

Сегодня британские фанаты Queen вспоминали лидера легендарной группы Фредди Меркьюри, которому 5 сентября исполнилось бы 70 лет.

Главным событием, ознаменовавшим юбилей певца, стало присвоение астероиду 17473 имени Freddymercury. Об этом рассказал экс-участник группы Queen и астрофизик Брайан Мэй в специальном видеообращении к поклонникам. Мэй отметил, что Фредди Меркьюри был бы очень рад тому, что память о нем жива.

За несколько дней до юбилея певца Мэй открыл мемориальную синюю табличку на доме в лондонском районе Фелтэм, где прошло детство Меркьюри.

К другому дому, где проживал лидер Queen, — в престижном районе Лондона Кенсингтон — поклонники музыкального коллектива сегодня весь день несли букеты, свечи и воздушные шарики с цифрой 70. Об этом сообщает «РИА Новости».

В доме на Logan place Фредди Меркьюри жил и умер. Он завещал его Мэри Остин, своей бывшей возлюбленной и близкому другу. Круглый год у забора дома появляются цветы и записки с признаниями в любви к Queen и Меркьюри, их регулярно убирают, однако они появляются вновь и вновь.

Фредди Меркьюри умер от СПИДа в 1991 году. За свои 45 лет он успел подарить миру бессмертные хиты The Show Must Go On, Bohemian Rhapsody и I Want to Break Free.