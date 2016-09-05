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Ювелирка получит «зеленый свет» в интернете

Минэкономразвития России хочет снять ограничения по торговле ювелирными украшениями в Сети

Минэкономразвития России со следующего года хочет снять ограничения по торговле ювелирными украшениями в Сети. С этой целью подготовлен специальный законопроект, который позволит урегулировать все спорные вопросы.

В настоящее время существуют барьеры, препятствующие развитию дистанционной торговли ювелирными изделиями. Они связаны с неоднозначным толкованием нормативной базы участниками рыночных отношений и органами государственной власти.

Например, сейчас трудно разместить даже рекламу интернет-магазинов, торгующих ювелирными изделиями, сообщает со ссылкой на источники в Минэкономразвития «РИА Новости».

«Известия» уже писали о том, что для такой торговли необходима стратегия развития.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Ювелирка получит «зеленый свет» в интернете

Минэкономразвития России хочет снять ограничения по торговле ювелирными украшениями в Сети

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