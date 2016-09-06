«Левада-центр» оспорит решение о внесении в реестр иностранных агентов

«Левада-центр» собирается опротестовать решение Минюста РФ о внесении организации в реестр «иностранных агентов». Такое заявление сделал директор «Левада-центра» Лев Гудков.

«Попробуем, но шансов мало, и реально это означает уничтожение нашей исследовательской организации», — приводит «РИА Новости» слова Гудкова.

При этом директор «Левада-центра» подчеркнул, что с таким ярлыком проводить социологические опросы будет невозможно.

Гудков отметил, что организация представит свои возражения в Минюст России, если это не даст результатов, решение о включении в реестр, скорее всего, будет обжаловано в суде. Он подтвердил, что «Левада-центр» постарается пройти все инстанции — «если хватит времени». При этом, если решение все-таки не удастся оспорить, центр будет закрыт.

«Раньше мы существовали за счет выполнения коммерческих заказов, в том числе от иностранных концернов, проводя маркетинговые исследования и соответственно перераспределяя полученную прибыль уже на собственные исследования. И если это сейчас становится невозможно, то на что проводить опросы, помимо ярлыка «иностранного агента»?» — сказал Лев Гудков.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли отказ от иностранного финансирования, собеседник агентства рассказал, что оно «составляло только часть бюджета, и не главную», однако, по словам Гудкова, это был очень важный источник, который позволял организации проводить собственные — инициативные — исследования, в том числе политические, электоральные, религиозные.

«Это давало нам некоторую свободу выбора и возможность проводить собственные, то, что называется, инициативные исследования, не заказные, а по собственному плану, по собственной инициативе. Фактически это продолжение таких многолетних исследований, которые мы ведем с 1989 года. Именно как раз долговременные социальные обследования, мониторинг никем не финансируется, мы его пытались вести за счет выполнения коммерческих заказов. Это становится невозможным. В этом смысле последняя независимая исследовательская организация в области социологии уходит, исчезает», — добавил директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Ранее «Известия» писали, что признание компании «Левада-центр» иностранным агентом приведет к приостановлению его деятельности, а в дальнейшем будет возможна его ликвидация.



Напомним, аналитический центр Юрия Левады «Левада-центр» был включен в список некоммерческих организаций, являющихся иностранными агентами.

В июле движение «Антимайдан» направило в Министерство юстиции требование организовать проверку фактов получения иностранных грантов аналитическим «Левада-центром». По заявлению активистов «Антимайдана», несмотря на заявления об отсутствии зарубежного финансирования, центр нарушает Федеральный закон №121 «Об иностранных агентах».

В «Антимайдане» заявляли, что аналитический центр Юрия Левады скрывает статус иностранного агента, несмотря на то что за последние четыре года на его счета поступило более $120 тыс. от военных США. На эти деньги сотрудники социологической службы «Левада-центра» собирали информацию в столице и регионах России.

