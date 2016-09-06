Еще девять населенных пунктов в Сирии поддержали примирение

За минувшие сутки в Сирии были подписаны соглашения о примирении с представителями девяти населенных пунктов в провинциях Хомс (5) и Латакия (4). Об этом сообщается в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, размещенном на сайте Министерства обороны России.

«Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 563. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Латакия, Эль-Кунейтра и Хама», - сказано в документе.

Отмечается, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений – 69.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что жителям населенного пункта Суккара в провинции Хомс было доставлено более 2 тонн гуманитарных грузов. Также, по данным ведомства, для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, работают пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.