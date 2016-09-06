На сто пунктов вырос рейтинг четырех российских вузов

Почти на сто пунктов в среднем поднялись в ежегодном международном рейтинге, составляемом компанией Quacquarelli Symonds (QS) Томский государственный университет, МИФИ, Дальневосточный федеральный университет и Воронежский государственный университет.

При этом сообщается, что половина российских вузов в этом престижном рейтинге значительно улучшили свои позиции. Например,Томский политехнический университет в 2016 году поднялся на 88 пунктов и занял 400 место. НИУ ВШЭ прибавил 87 пунктов и попал в группу 411-420, МФТИ занял 350 место, прибавив 86 пунктов, МГТУ им. Баумана поднялся до 306 строчки, прибавив 32 пункта.

Международный рейтинг QS составляется исходя из многих критериев. Берутся в расчет и авторитетность в области научных исследований, и соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов, и репутация вуза среди работодателей, и индекс цитируемости научных публикаций. Так же считаются доли иностранных студентов и иностранных преподавателей.

Самую высокую строчку среди российских вузов по-прежнему занимает МГУ имени М.В. Ломоносова – 108 место, напоминают СМИ.

Ранее сообщалось, что в МГУ также задумались о создании своего глобального рейтинга вузов.