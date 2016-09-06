Варшава требует наказать всех виновных в нападениях на поляков

В британском городе Харлоу на востоке Великобритании было совершено несколько нападений на поляков. В первом случае их избили, и пострадавшие попали в больницу с травмами. За неделю в том же городе двух поляков средних лет избила группа молодых британцев; один из пострадавших скончался.

Министры иностранных и внутренних дел Польши, спешно прибывшие в понедельник в британскую столицу, потребовали наказать всех виновных в этих инцидентах.

«Для нас крайне важно, чтобы все виновные в этой трагедии, этом преступлении были наказаны», - цитирует ТАСС слова министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака на брифинге в Лондоне.



Блащак был крайне удивлен тем, что британская полиция выпустила подозреваемых в убийстве поляка в Харлоу под залог.



Витольд Ващиковский, глава дипломатического ведомства Польши, выразил надежду, что власти Великобритании станут заботиться о безопасности проживающих там поляков, которых, по разным данным, в стране от 600 тыс. до 1 млн человек. Выступая на брифинге, он сказал:



«Мы предложили помощь польской полиции, которая могла бы сотрудничать с британской полицией, обсудили образовательные программы, которые должны показать, какой большой вклад поляки вносят в экономику и культуру Великобритании».