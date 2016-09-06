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Варшава требует наказать всех виновных в нападениях на поляков

Польские министры встретились с главами МИД и МВД Великобритании для обсуждения случаев нападения на своих соотечественников на территории Соединенного Королевства

В британском городе Харлоу на востоке Великобритании было совершено несколько нападений на поляков. В первом случае их избили, и пострадавшие попали в больницу с травмами. За неделю в том же городе двух поляков средних лет избила группа молодых британцев; один из пострадавших скончался.

Министры иностранных и внутренних дел Польши, спешно прибывшие в понедельник в британскую столицу, потребовали наказать всех виновных в этих инцидентах.

«Для нас крайне важно, чтобы все виновные в этой трагедии, этом преступлении были наказаны», - цитирует ТАСС слова министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака на брифинге в Лондоне.

Блащак был крайне удивлен тем, что британская полиция выпустила подозреваемых в убийстве поляка в Харлоу под залог.

Витольд Ващиковский, глава дипломатического ведомства Польши, выразил надежду, что власти Великобритании станут заботиться о безопасности проживающих там поляков, которых, по разным данным, в стране от 600 тыс. до 1 млн человек. Выступая на брифинге, он сказал:

«Мы предложили помощь польской полиции, которая могла бы сотрудничать с британской полицией, обсудили образовательные программы, которые должны показать, какой большой вклад поляки вносят в экономику и культуру Великобритании».

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Варшава требует наказать всех виновных в нападениях на поляков

Польские министры встретились с главами МИД и МВД Великобритании для обсуждения случаев нападения на своих соотечественников на территории Соединенного Королевства

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