ЮНЕСКО: безграмотными остаются 758 миллионов взрослых жителей планеты

По данным ЮНЕСКО, не менее 758 миллионов из числа взрослого населения Земли безграмотны. Большая часть из них – женщины. Если темпы ликбеза останутся прежними, то тотальный охват начальным образованием будет достигнут лишь к 2042 году.



Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова отметила, что в наиболее неблагоприятном положении находятся девочки из стран Африки к югу от Сахары.



«Они смогут пойти в школу только в 2086 году, если не изменить подходы» - приводит ТАСС слова Боковой.

Всего по статистике организации, число детей, не охваченных начальным образованием, составляет не менее 263 миллионов человек. Треть печальной статистики дают регионы, в которых идут военные конфликты.



«Растет число нападений на школы», - говорит глава ЮНЕСКО. – «Статистика показывает, что вероятность непосещения школы детьми- беженцами возрастает в пять раз».

Если не переломить тенденции, то всеобщий охват начальным образованием будет достигнут лишь к 2042 году, причем, беднейшие страны планеты к таким показателям придут на 100 лет позже, чем государства с высоким уровнем жизни.