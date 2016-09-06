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ЮНЕСКО: безграмотными остаются 758 миллионов взрослых жителей планеты

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры представит 6 сентября доклад, где говорится о низком уровне охвата начальным образованием на земном шаре

По данным ЮНЕСКО, не менее 758 миллионов из числа взрослого населения Земли безграмотны. Большая часть из них – женщины. Если темпы ликбеза останутся прежними, то тотальный охват начальным образованием будет достигнут лишь к 2042 году. 

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова отметила, что в наиболее неблагоприятном положении находятся девочки из стран Африки к югу от Сахары.

«Они смогут пойти в школу только в 2086 году, если не изменить подходы» - приводит ТАСС слова Боковой.

Всего по статистике организации, число детей, не охваченных начальным образованием, составляет не менее 263 миллионов человек. Треть печальной статистики дают регионы, в которых идут военные конфликты.

«Растет число нападений на школы», - говорит глава ЮНЕСКО. – «Статистика показывает, что вероятность непосещения школы детьми- беженцами возрастает в пять раз».

Если не переломить тенденции, то всеобщий охват начальным образованием будет достигнут лишь к 2042 году, причем, беднейшие страны планеты к таким показателям придут на 100 лет позже, чем государства с высоким уровнем жизни.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

ЮНЕСКО: безграмотными остаются 758 миллионов взрослых жителей планеты

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры представит 6 сентября доклад, где говорится о низком уровне охвата начальным образованием на земном шаре

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