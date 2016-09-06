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Эфиопия: жертвами пожара в столичной тюрьме стало минимум 23 человека

В тюрьме Аддис-Абебы разгорелось пламя, унесшее более двух десятков жизней

По меньшей мере, 23 человека погибли при пожаре в тюрьме Килинто, расположенной в эфиопской столице. Причина пожара неизвестна.

Возгорание произошло в тюрьме Килинто, в Аддис-Абебе. Первые сообщения с места трагедии содержали сведения об одном погибшем и шести пострадавших. По уточненным более поздним данным погибло 23 человека.

Причиной смерти 21 узника стала давка и удушение, двое были убиты при попытке к бегству. Об этом сообщило агентство «РИА Новости», ссылаясь на «Франс Пресс».

Раненым оказывают медицинскую помощь; все заключенные в настоящий момент переведены в другие здания. Что стало причиной возгорания, не сообщается. 

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Эфиопия: жертвами пожара в столичной тюрьме стало минимум 23 человека

В тюрьме Аддис-Абебы разгорелось пламя, унесшее более двух десятков жизней

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