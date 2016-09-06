Эфиопия: жертвами пожара в столичной тюрьме стало минимум 23 человека

В тюрьме Аддис-Абебы разгорелось пламя, унесшее более двух десятков жизней
Fire gutted down Qilinto prison, dozens feared dead. #Ethiopia #EthiopiaProtests @AJEnglish https://t.co/ZAItAvC6Os pic.twitter.com/hplw5W77cf— Engidu Woldie (@EngiduWoldie) 4 сентября 2016 г.
По меньшей мере, 23 человека погибли при пожаре в тюрьме Килинто, расположенной в эфиопской столице. Причина пожара неизвестна.
Возгорание произошло в тюрьме Килинто, в Аддис-Абебе. Первые сообщения с места трагедии содержали сведения об одном погибшем и шести пострадавших. По уточненным более поздним данным погибло 23 человека.
Причиной смерти 21 узника стала давка и удушение, двое были убиты при попытке к бегству. Об этом сообщило агентство «РИА Новости», ссылаясь на «Франс Пресс».
Раненым оказывают медицинскую помощь; все заключенные в настоящий момент переведены в другие здания. Что стало причиной возгорания, не сообщается.
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