Эфиопия: жертвами пожара в столичной тюрьме стало минимум 23 человека

По меньшей мере, 23 человека погибли при пожаре в тюрьме Килинто, расположенной в эфиопской столице. Причина пожара неизвестна.

Возгорание произошло в тюрьме Килинто, в Аддис-Абебе. Первые сообщения с места трагедии содержали сведения об одном погибшем и шести пострадавших. По уточненным более поздним данным погибло 23 человека.



Причиной смерти 21 узника стала давка и удушение, двое были убиты при попытке к бегству. Об этом сообщило агентство «РИА Новости», ссылаясь на «Франс Пресс».

Раненым оказывают медицинскую помощь; все заключенные в настоящий момент переведены в другие здания. Что стало причиной возгорания, не сообщается.