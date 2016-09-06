Миссия США совершит наблюдательный полет над территорией России

В период с 5 по 9 сентября миссия США осуществит наблюдательный полет над территорией России.

«В период с 5 по 9 сентября в рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30», - приводит агентство «Интерфакс» слова начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Рыжков также добавил, что во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.

«Самолет наблюдения Ан-30Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором», - отметил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности.