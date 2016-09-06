Приморский океанариум за день примет три тысячи человек

Открывшийся сегодня, 6 сентября Приморский океанариум на острове Русский примет в первый день три тысячи человек. Именно столько билетов уже было продано.

Ожидается, что интерес публики будет держаться примерно на этом уровне как минимум несколько месяцев.

По крайней мере руководство океанариума готово к таким нагрузкам.

«Мы будем запускать посетителей группами, согласно временным интервалам, указанным в их билетах, это позволит избежать скученности и очередей» - сообщила пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова.

Более того, по ее словам, решено было продлить работу учреждения до 22.00, сообщает ТАСС.

Стоимость полного билета составит 950 рублей, предусмотрены льготы. Бесплатно океанариум будет принимать детей до шести лет включительно, а также участников Великой Отечественной войны и боевых действий.

Ранее мы писали о том, что комплекс «Приморский океанариум» на острове Русский – один из крупнейших подобных объектов в мире. Здесь расположены 500 аквариумов для 500 видов рыб и морских млекопитающих.

