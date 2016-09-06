Министр нефти Венесуэлы одобрил договоренности между РФ и саудитами

Эулохио дель Пино горячо поддерживает шаги, предпринятые Россией и Саудовской Аравией в направлении стабилизации рынка нефти, сказано в новом сообщении возглавляемого им Министерства
Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино отметил важность достигнутых 5 сентября договоренностей между Россией и Саудовской Аравией о совместном поддержании стабильности на рынке нефти.
«Это заявление представляет собой важный шаг по координации и совместным действиям между членом ОПЕК с наибольшим уровнем производства нефти и одним из крупнейших производителей вне ОПЕК», - приводит слова венесуэльского министра «РИА Новости».
По мнению Эулохио дель Пино, договоренности между РФ и Саудовской Аравией наилучшим образом согласуются с той стратегией, которой придерживается президент Венесуэлы Николас Мадуро, стремясь к равновесию на рынке нефти.
«Известия» опубликовали 5 сентября материал, подробно рассказывающий о совместных действиях представителей России и саудитов, направленных на стабилизацию цен на нефть. В планах сторон – создать совместную рабочую группу, первое заседание которой намечено на октябрь. Она будет отслеживать основные показатели рынка черного золота, анализировать их и давать рекомендации.
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