В Приморье восстановили транспортное сообщение с Дальнегорском

Дефицит бензина и дизельного топлива в городе пока сохраняется
В Приморском крае восстановлено транспортное сообщение с городом Дальнегорск, который оказался отрезанным в результате размыва дорог.
«Первые автобусы отправились накануне во Владивосток, они прибыли в пункт назначения благополучно. Сегодня возобновляются рейсы из Владивостока в Дальнегорск», - приводит агентство ТАСС слова представителя администрации Дальнегорского городского округа Дмитрия Сальникова.
По словам Сальникова, прошедший накануне тайфун «Немтеун» не вызвал новых разрушений и подтоплений.
Однако, несмотря на возобновление транспортного сообщения, в настоящий момент округ не получил топливо. В администрации города отметили, что дефицит бензина и дизельного топлива в Дальнегорске пока сохраняется.
Напомним, в результате тайфуна «Лайонрок» в Приморском крае выпала трехмесячная норма осадков. В зоне подтопления находятся 13 муниципальных районов. В Приморье введен режим ЧС федерального уровня.
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