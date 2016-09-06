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Вячеслав Зайцев подарит 17 костюмов Эрмитажу

Выставка одежды известного модельера проходит в Санкт-Петербурге

Церемония передачи 17 костюмов модельера Вячеслава Зайцева в дар Эрмитажу состоится сегодня, 6 сентября в Санкт-Петербурге.

Данное мероприятие пройдет в рамках выставки «Вячеслав Зайцев в Эрмитаже», на которой известный кутюрье представил более 100 моделей одежды, созданных за все время своей своей деятельности.

Сама выставка в Зимнем дворце продолжит свою работу до 25 сентября, сообщает «РИА Новости». 

Вячеслав Зайце был одним из первым советских модельеров. Свой Дом Моды он открыл в 1982 году. Позже на его базе открылась «Лаборатория Моды Вячеслава Зайцева», ставшая очень популярной в России и за рубежом.

Напомним, что недавно известный кутюрье  создал Палату Моды

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Вячеслав Зайцев подарит 17 костюмов Эрмитажу

Выставка одежды известного модельера проходит в Санкт-Петербурге

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