Вячеслав Зайцев подарит 17 костюмов Эрмитажу

Церемония передачи 17 костюмов модельера Вячеслава Зайцева в дар Эрмитажу состоится сегодня, 6 сентября в Санкт-Петербурге.

Данное мероприятие пройдет в рамках выставки «Вячеслав Зайцев в Эрмитаже», на которой известный кутюрье представил более 100 моделей одежды, созданных за все время своей своей деятельности.

Сама выставка в Зимнем дворце продолжит свою работу до 25 сентября, сообщает «РИА Новости».

Вячеслав Зайце был одним из первым советских модельеров. Свой Дом Моды он открыл в 1982 году. Позже на его базе открылась «Лаборатория Моды Вячеслава Зайцева», ставшая очень популярной в России и за рубежом.

Напомним, что недавно известный кутюрье создал Палату Моды

