В ходе учений на Дальнем Востоке были поражены все цели

Артиллеристы Восточного военного округа(ВВО) во время учений «уничтожили» командные пункты условного противника.

Стрельбы прошли на полигоне Биджан Еврейской автономной области. Удар по позициям противника нанесли самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста», минометы 2Б11 и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», всего около 50 единиц техники. Корректировку целей и контроль их поражения вели подразделения артиллерийской разведки с использованием беспилотников.

«Расчеты 152-мм самоходных гаубиц уничтожили цели, имитирующие командные пункты и узлы связи условного противника, находящиеся на удалении около 15 км. Одновременно, расчеты реактивной артиллерии накрыли квадрат скопления техники и личного состава условного неприятеля на удалении 20 км», – цитирует ТАСС представителя пресс-службы ВВО Вадима Астафьева.

Напомним, что в последнее время Россия с успехом демонстрирует возможности собственной армии.

