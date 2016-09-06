Завод по выпуску строительных смесей построят на Дальнем Востоке

Завод по выпуску строительных смесей будет построен в Хабаровском крае компанией «Пенетрон Россия». При этом планируется привлечь 200 миллионов рублей инвестиций.

Соглашение об этом было подписано губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом и президентом компании Игорем Черноголовом.

«На первом этапе это будет небольшое современное производство с перспективным увеличением мощностей. Сегодня мы прорабатываем основные параметры проекта, реализацию которого наметили на 2017 год», – сказал Черноголов.

Губернатор же отметил, что краевые власти планируют развивать строительный кластер и создание данного завода будет выгодным предприятием, сообщает «РИА Новости».

Надо заметить, что российские и зарубежные инвесторы готовы вкладываться в Дальний Восток, поскольку верят в его потенциал.

