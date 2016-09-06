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Под Львовом обнаружены остатки ткацкого станка возрастом 2 тыс. лет

Ученые нашли поселение, жители которого имели тесные торговые связи с Римской империей

Во время раскопок возле городка Белз Сокальського района Львовской области археологи обнаружили остатки ткацкого станка, возраст которого составляет около 2 тыс. лет. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Научно-исследовательского центра «Спасательная археологическая служба» Института археологии НАН Украины.

«Для нас самой интересной находкой являются остатки вертикального ткацкого станка, датируемые римскими временами... На глубине один метр мы обнаружили жилой объект, в углу которого сохранились более 30 глиняных грузиков, которые использовали в прядении... Другие части станка не сохранились, поскольку они были изготовлены из дерева», - приводит «Интерфакс» слова начальника экспедиции, кандидата исторических наук Тараса Миляна. 

Ученые считают, что на месте раскопок ранее существовало поселение, жители которого имели тесные торговые связи с Римской империей.

По данным информагентства, раскопки проводятся в рамках областной программы «Охрана и сохранение культурного наследия Львовской области на 2016-18 гг.».

В конце 2016 года на научной конференции будут представлены все результаты раскопок в Белзе.

Ранее «Известия» писали, что археологи в ходе раскопок на улице Малая Якиманка в Москве обнаружили свинцовые пули Смутного времени. На найденных пулях отчетливо видны следы деформации, что говорит об их использовании в боях. Всего было найдено восемь пуль.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Под Львовом обнаружены остатки ткацкого станка возрастом 2 тыс. лет

Ученые нашли поселение, жители которого имели тесные торговые связи с Римской империей

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