Клинтон: есть достоверные сведения о вмешательстве РФ в выборы в США

Ранее президент России Владимир Путин опроверг сообщения о том, что Москва вмешивается в выборы в США
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что якобы существуют «достоверные сообщения» о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом Клинтон сообщила, выступая перед журналистами на борту самолета своего избирательного штаба.
«Я действительно обеспокоена достоверными сообщениями о вмешательстве российского правительства в наши выборы», - цитирует ТАСС слова Клинтон.
Кроме того, экс-госсекретарь США прокомментировала сообщения американских СМИ о расследовании спецслужбами страны последних кибератак.
«Тот факт, что наши специалисты разведслужб сейчас изучают это (случаи кибератак) и принимают всерьез, вызывает некоторые важные вопросы по поводу потенциального вмешательства России в наш избирательный процесс», - высказала свои предположения бывшая первая леди.
Отмечается, что эта пресс-конференция Клинтон стала первой за последние 275 дней, в то время как только в текущем году ее соперник в борьбе за президентское кресло республиканец Дональд Трамп провел 17 таких мероприятий для СМИ.
Ранее президент России Владимир Путин опроверг сообщения о том, что российская сторона вмешивается в выборы в США.
«Мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться во внутриполитические процессы, будем внимательно смотреть за тем, что происходит, и ждать результатов выборов, а потом готовы работать с любой администрацией, если она сама этого хочет», - сказал Путин.
Читайте также:
Кремль не обращает внимания на голословные обвинения в кибератаках
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.