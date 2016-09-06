Клинтон: есть достоверные сведения о вмешательстве РФ в выборы в США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что якобы существуют «достоверные сообщения» о вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом Клинтон сообщила, выступая перед журналистами на борту самолета своего избирательного штаба.

«Я действительно обеспокоена достоверными сообщениями о вмешательстве российского правительства в наши выборы», - цитирует ТАСС слова Клинтон.

Кроме того, экс-госсекретарь США прокомментировала сообщения американских СМИ о расследовании спецслужбами страны последних кибератак.

«Тот факт, что наши специалисты разведслужб сейчас изучают это (случаи кибератак) и принимают всерьез, вызывает некоторые важные вопросы по поводу потенциального вмешательства России в наш избирательный процесс», - высказала свои предположения бывшая первая леди.

Отмечается, что эта пресс-конференция Клинтон стала первой за последние 275 дней, в то время как только в текущем году ее соперник в борьбе за президентское кресло республиканец Дональд Трамп провел 17 таких мероприятий для СМИ.

Ранее президент России Владимир Путин опроверг сообщения о том, что российская сторона вмешивается в выборы в США.

«Мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться во внутриполитические процессы, будем внимательно смотреть за тем, что происходит, и ждать результатов выборов, а потом готовы работать с любой администрацией, если она сама этого хочет», - сказал Путин.

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