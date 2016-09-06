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В Таиланде выявлено 20 случаев заражения вирусом Зика

Общее число инфицированных приблизилось к сотни

20 новых случаев заражения вирусом Зика зарегистрировано на территории Таиланда. И это только за последнюю неделю.

Минздрав королевства утверждает, что общее число инфицированных достигло 97 человек. При этом власти страны призывают не паниковать, поскольку, по их мнению, ситуация находится под контролем.

«Случаи заболевания являются редкими», – цитирует ТАСС постоянного секретаря министерства Сопона Мектхона. 

Таиланд далеко не лидер по количеству заболевших, например в Мексике их уже 1,8 тыс. , но учитывая состояние медицины в странах третьего мира, можно предположить, что эпидемия продолжит пожинать свои плоды.

Вирус Зика передается через кровососущих насекомых. В зоне риска – беременные женщины, поскольку болезнь не позволяет нормально развиваться плоду, вызывая микроцефалию.

Напомним, что Ростуризм призвал туроператоров сообщать путешественникам о всех случаях заражения.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

В Таиланде выявлено 20 случаев заражения вирусом Зика

Общее число инфицированных приблизилось к сотни

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