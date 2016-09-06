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Медведев выделяет субсидии на разработку лекарств

При этом увеличится и максимальный размер помощи фармацевтическим компаниям

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев своими постановлениями расширил список приоритетных направлений, в рамках которых могут субсидироваться проекты по разработке лекарств.

Более того, максимальный размер субсидии увеличивается с 200 до 400 млн рублей.

В федеральном бюджете 2016 года на эти цели уже предусмотрено 1,5 млрд рублей.

Правительство считает, что таким образом можно будет простимулировать инвестиционную активность отечественных фармацевтических компаний, что приведет к увеличению доли российских лекарств на рынке. 

Ранее мы писали, что отсутствие субсидий только одна из проблем этой отрасли.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Медведев выделяет субсидии на разработку лекарств

При этом увеличится и максимальный размер помощи фармацевтическим компаниям

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