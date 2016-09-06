СМИ Китая: первая партия iPhone 7 отгружена ритейлерам других стран

Первая партия нового поколения смартфонов американской компании Apple — iPhone 7 была отгружена ритейлерам в других странах. Общее число отгруженных смартфонов составляет 371 тыс. единиц. Информацию об этом распространили китайские СМИ.

По данным портала Sina, первая партия весом 46,7 тонны, которая состоит из 84,7 тыс. смартфонов была отправлена в пятницу 2 сентября из порта Синьчжэн городского округа Чжэнчжоу в провинции Хэнань.

5 сентября общее количество отправленных в другие страны iPhone 7 составило 371 тыс. штук, общий вес партии 211,5 тонн. Как пишет портал, ссылаясь на местные таможенные службы, основными направлениями отправки стали США, Великобритания, Италия и Голландия.

Ранее «Известия» писали, что iPhone 7 будет презентовал 7 сентября, в тот же день Apple запустит следующее поколение MacBook Pro.

«Известия» также сообщали, что новинка от Apple в дизайне мало чем будет отличаться от предшественника — iPhone 6. Смартфон седьмой серии будет представлен в двух форматах — с диагональю дисплея 4,7 дюйма и 5,5 дюйма. Кроме того, изменится и цветовая гамма телефонов. В нее добавили еще несколько цветов.

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