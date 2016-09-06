Трамп не исключил возможности предоставления нелегалам гражданства США

Ранее кандидат в президенты от Республиканской партии отмечал, что в случае своего избрания может пересмотреть законы о депортации
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не исключил, что в случае своего избрания на пост главы государства предоставит нелегальным мигрантам американское гражданство. Об этом он заявил на встрече с журналистами на борту собственного самолета в понедельник.
«Я ничего не исключаю. Мы примем решение на этот счет в будущем», — приводит слова миллиардера РЕН ТВ.
Ранее Трамп в интервью CNN заявил, что в случае своей победы не будет рассматривать вопрос о гражданстве для иностранцев, попавших в страну незаконным путем.
До этого республиканец в эфире Fox News отмечал, что не исключает изменения позиции по отношению к нелегальным мигрантам и в случае своей победы может рассмотреть возможность смягчения существующих законов о депортации.
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