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СМИ: Путин может посетить учения «Кавказ-2016»

Президент России может приехать на финальную часть тренировок

Военные учения «Кавказ-2016», стартовавшие накануне, может посетить президент России Владимир Путин.

Глава государства может приехать на финальную часть тренировок, сообщает газета «Коммерсантъ».

Учения «Кавказ-2016» начались 5 сентября и являются завершающим этапом проведения комплекса командно-штабных специальных учений, тренировок органов военного управления и внезапных проверок боевой готовности войск в 2016 году. В учениях принимают участие около 12,5 тыс. военнослужащих, авиация, боевая техника и корабли.

«Кавказ-2016» проходит на полигонах Южного военного округа, в акваториях Черного и Каспийского морей. Особое внимание на тренировках уделяется противовоздушной обороне. Также будет испытано широкое применение сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

СМИ: Путин может посетить учения «Кавказ-2016»

Президент России может приехать на финальную часть тренировок

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