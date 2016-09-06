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Сбой в компьютерной системе British Airways привел к задержке рейсов

В аэропортах США и Мексики пассажирам приходится ждать регистрации на рейс по несколько часов

Рейсы авиакомпании British Airways в аэропортах США и Мексики задерживаются из-за неполадок в компьютерной системе регистрации пассажиров. В аэропортах Сан-Франциско, Атланты, Сиэтла и Мехико скопились сотни пассажиров.

В авиакомпании говорят, что произошел технический сбой, над устранением которого работают соответствующие службы. Вместе с тем, когда будет устранена проблема, которая уже привела к многочасовым задержкам рейсов, перевозчик сказать пока не может.

В аэропорту Вашингтона заявляют, что проблема с регистрацией пассажиров British Airways носит глобальный характер, но в самой авиакомпании это не подтверждают. В некоторых аэропортах пассажиров начали регистрировать вручную, это происходит очень медленно, сообщает NBC News.

Точное количество задержанных рейсов на данный момент неизвестно.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Сбой в компьютерной системе British Airways привел к задержке рейсов

В аэропортах США и Мексики пассажирам приходится ждать регистрации на рейс по несколько часов

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