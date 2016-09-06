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Ставки по вкладам населения в банках снова снизились

По данным ЦБ, максимальная ставка по депозитам в банках из топ-10 составляет 8,72%

Российские банки снижают ставки по вкладам. По данным Центробанка, максимальная процентная ставка крупнейших финансовых учреждений за третью декаду августа снизилась на 0,02 процентного пункта, до 8,72%.

Центробанк приводит динамику максимальной процентной ставки по вкладам физических лиц среди 10 банков, привлекающий наибольший объем депозитов. В этот список вошли Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, ГПБ, Бинбанк, Альфа-банк, Ханты-Мансийский банк «Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

По данным ЦБ, ставки по вкладам в России неуклонно снижаются после скачкообразного роста в декабре 2014 года.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Ставки по вкладам населения в банках снова снизились

По данным ЦБ, максимальная ставка по депозитам в банках из топ-10 составляет 8,72%

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