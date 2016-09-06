Япония намерена «упорно продолжать» переговоры с РФ о Курилах

Япония собирается «упорно продолжать» переговоры с Россией о принадлежности четырех южнокурильских островов. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Так он прокомментировал высказывания президента России Владимира Путина, который накануне на пресс-конференции напомнил, что СССР был готов, согласно договору 1956 года, передать два южнокурильских острова Японии, но японская сторона отказалась от его выполнения, так как решила настаивать на передаче всех четырех островов.

Суга напомнил, что на встрече во Владивостоке президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились вести переговоры о северных территориях в серьезной и спокойной атмосфере на основании нового подхода и выработать конкретный путь решения проблемы.

«Правительство на основании проведенной между лидерами дискуссии намерено упорно продолжать переговоры для того, чтобы решить вопрос принадлежности четырех островов и подписать мирный договор», — заявил Суга, передает «РИА Новости».

Напомним, после окончания Второй мировой войны между Россией и Японией не был подписан мирный договор. Токио ставит в качестве условия заключения соглашения свои притязания на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

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