В Китае из-за развода мужчина взорвал себя возле здания суда

Житель Китая устроил самоподрыв возле здания суда из-за разногласий во время бракоразводного процесса. Трагедия произошла в провинции Хэйлунцзян в городе Цзиси.



В понедельник утром у жителя Поднебесной в ходе развода возник конфликт с женой. Он дождался, когда супруга выйдет из здания суда, и привел в действие принесенное с собой взрывное устройство.

Как сообщает сайт НТВ.Ru, мужчина погиб на месте, его жена и случайный прохожий получили ранения.

Пострадавшие получили легкие травмы. Состояние их здоровья медики оценили как удовлетворительное.

Сообщается, что по данному факту начато расследование.