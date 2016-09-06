В Китае из-за развода мужчина взорвал себя возле здания суда

Трагедия произошла в городе Цзиси
Житель Китая устроил самоподрыв возле здания суда из-за разногласий во время бракоразводного процесса. Трагедия произошла в провинции Хэйлунцзян в городе Цзиси.
В понедельник утром у жителя Поднебесной в ходе развода возник конфликт с женой. Он дождался, когда супруга выйдет из здания суда, и привел в действие принесенное с собой взрывное устройство.
Как сообщает сайт НТВ.Ru, мужчина погиб на месте, его жена и случайный прохожий получили ранения.
Пострадавшие получили легкие травмы. Состояние их здоровья медики оценили как удовлетворительное.
Сообщается, что по данному факту начато расследование.
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