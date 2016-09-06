Минздрав провакцинирует от гриппа на 10% больше россиян, чем год назад

Министерство здравоохранения России планирует в этом году охватить вакцинацией от гриппа на 10% больше россиян, чем в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В регионы к настоящему моменту поставлено уже более 17 млн доз вакцины для взрослого населения и более 7 млн доз вакцины — для детей. Для того чтобы успеть провакцинировать граждан до начала сезонного подъема заболеваемости, поставки вакцин в регионы будут полностью завершены в октябре, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Предпринятые Минздравом России меры позволили снизить закупочные цены на вакцины, благодаря чему в текущем году будет закуплено на 8 млн доз вакцины больше, чем годом ранее — всего свыше 47 млн доз. Это позволит охватить вакцинацией на 10% больше граждан, чем в прошлом году», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации Минздрава, для вакцинации будут использованы безопасные отечественные вакцины, в состав которых входят все штаммы вирусов гриппа, актуальные для сезона-2016/17.

В соответствии с данными министерства, около 98% из числа привитых не заболевают гриппом, а в случае развития заболевания оно протекает в более легкой форме. Таким образом, своевременная вакцинация — наиболее эффективная мера, которая позволяет предотвратить заболевание гриппом и ОРВИ. Также снижается риск осложнений.



Напомним, в понедельник в Москве у станций метро открылись мобильные прививочные пункты. Вакцинация проводится для всех совершеннолетних граждан России при предъявлении паспорта и полиса ОМС.



Пройти бесплатную вакцинацию можно будет по будням с 8.00 до 20.00, по субботам — с 9.00 до 18.00, а по воскресеньям — с 9.00 до 16.00. Мобильные прививочные пункты будут работать до 1 ноября.



Пункты по вакцинации населения расположены у станций метро: «Тульская», «Царицыно», «Домодедовская», «Перово», «Преображенская площадь», «ВДНХ», «Петровско-Разумовская», «Речной вокзал», «Бауманская», «Тушинская», «Молодежная» и «Теплый Стан».

