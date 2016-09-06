Американская компания купила права на показ «Смешариков»

Звукозаписывающая компания из США Shout!Factory купила права на показ российских мультфильмов «Смешарики» в стране. Об этом рассказал вице-президент компании-правообладателя Джордан Филдз.

Shout!Factory купила права на два фильма — «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Непобедимая команда».

«Мы любим мир «Смешариков». «Легенда о золотом драконе» и «Непобедимая команда» — это две очень увлекательные комедии с по-настоящему крепкими персонажами, умные, с хорошей сатирой и богатой анимацией», — приводит его слова The Hollywood Reporter.

В материале уточняется, что в американский прокат мультфильмы выйдут под названием Kikoriki. Фильмы будут транслироваться на телеэкранах, а также в интернете.

«Смешарики» — российский мультипликационный сериал, ориентированный на общую аудиторию. Первые серии появились в 2003 году. Мультфильм рассказывает о приключениях Смешариков — шарообразных существ, живущих в Стране Смешариков, и попадающих в различные приключения.

Сериал переведен на 15 языков и выходит в 60 странах. Ежедневная аудитория «Смешариков» — 50 млн человек. При этом аудитория мультфильма в Китае превышает российскую. В 2008 году 99 серий мультфильма были адаптированы для показа на американском телеканале The CW.