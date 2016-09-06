Российские вузы укрепили позиции в рейтинге лучших университетов

22 российских вуза вошли в рейтинг лучших мировых университетов QS World University Rankings, составленный компанией Quacquarelli Symonds (QS).

Согласно списку, лучшими среди российских учебных заведений стал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, он, как и год назад, занимает 108-е место. Санкт-Петербургский государственный университет потерял две позиции и занял 258-е место. Новосибирский государственный университет взлетел сразу на 26 пунктов и занял 291-ю позицию.



В 400 лучших вузов также вошли МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический университет, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Томский государственный университет, а также Национальный исследовательский томский политехнический университет.



В топ-500 также присутствуют Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.



Стоит отметить, что первые три строчки рейтинга удерживают американские вузы: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвард. Также в пятерку лучших вошли английский Кэмбридж и Калифорнийский технологический институт из США.

Как отмечают исследователи, все страны, показывающие динамику роста в рейтинге, выделяют своим лучшим университетам средства на развитие в виде государственной поддержки или частных фондов.



«13 из 21 вуза, поддерживаемых программой «5-100» (госпрограмма, которая реализовывает указ президента о продвижении российских университетов в мировых рейтингах к 2020 году), участвуют в рейтинге, и все 13 удерживают или улучшают свои позиции в 2016 году», — сказал руководитель исследовательского департамента QS Бен Саутер.



Международный рейтинг QS составляется исходя из многих критериев. Берутся в расчет и авторитетность в области научных исследований, и соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов, и репутация вуза среди работодателей, и индекс цитируемости научных публикаций. Также считаются доли иностранных студентов и иностранных преподавателей.

