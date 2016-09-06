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В центре Москвы мигрант избил и ограбил фельдшера неотложки

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»

Столичные полицейские задержали виновного в нападении на фельдшера скорой помощи. Им оказался 35-летний выходец из Казахстана.

ЧП произошло в центре Москвы на улице Краснопрудная, возле дома № 1. На 35-летнего фельдшера 50-й подстанции скорой помощи напал неизвестный мужчина. Он отобрал у него сотовый телефон стоимостью 27 тыс. рублей.

Позже сотрудники полиции задержали на Комсомольской площади 35-летнего уроженца Республики Казахстан, который был полностью изобличен в совершении преступления, сообщает телеканал «360».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

В центре Москвы мигрант избил и ограбил фельдшера неотложки

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»

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