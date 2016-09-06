В центре Москвы мигрант избил и ограбил фельдшера неотложки

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»
Столичные полицейские задержали виновного в нападении на фельдшера скорой помощи. Им оказался 35-летний выходец из Казахстана.
ЧП произошло в центре Москвы на улице Краснопрудная, возле дома № 1. На 35-летнего фельдшера 50-й подстанции скорой помощи напал неизвестный мужчина. Он отобрал у него сотовый телефон стоимостью 27 тыс. рублей.
Позже сотрудники полиции задержали на Комсомольской площади 35-летнего уроженца Республики Казахстан, который был полностью изобличен в совершении преступления, сообщает телеканал «360».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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