В Москве автоматически будут выявлять неправильно припаркованные авто

На данный момент инспекторы сами отсматривают записи с камер городской системы видеонаблюдения
В Москве до конца года введут новый сервис, который будет автоматически выявлять неправильно припаркованные автомобили.
На сегодняшний день сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) сами отсматривают записи с уличных видеокамер и находят машины, водители которых нарушили правила парковки.
Телеканал «360» сообщает, что новая система даст возможность автоматически анализировать данные с камер, после чего направит сотрудникам ситуационного центра МАДИ список проблемных зон.
Сообщается, что диспетчер, изучив полученную информацию, направит на это место инспекторов для пресечения нарушений.
В перспективе программа должна без участия сотрудников ситуационного центра направлять инспекторов на места, где неправильно припаркованы автомобили. Предполагается, что новый сервис будет отправлять сообщения о скоплении машин на планшеты специалистов МАДИ.
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