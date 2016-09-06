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В Москве автоматически будут выявлять неправильно припаркованные авто

На данный момент инспекторы сами отсматривают записи с камер городской системы видеонаблюдения

В Москве до конца года введут новый сервис, который будет автоматически выявлять неправильно припаркованные автомобили.

На сегодняшний день сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) сами отсматривают записи с уличных видеокамер и находят машины, водители которых нарушили правила парковки.

Телеканал «360» сообщает, что новая система даст возможность автоматически анализировать данные с камер, после чего направит сотрудникам ситуационного центра МАДИ список проблемных зон.

Сообщается, что диспетчер, изучив полученную информацию, направит на это место инспекторов для пресечения нарушений.

В перспективе программа должна без участия сотрудников ситуационного центра направлять инспекторов на места, где неправильно припаркованы автомобили. Предполагается, что новый сервис будет отправлять сообщения о скоплении машин на планшеты специалистов МАДИ.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

В Москве автоматически будут выявлять неправильно припаркованные авто

На данный момент инспекторы сами отсматривают записи с камер городской системы видеонаблюдения

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