Аэропорт Лондон-Сити прекратил работу из-за акции протеста

Активисты движения за права человека Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет ценность») вышли на взлетно-посадочную полосу
В крупнейшем лондонском аэропорту Лондон-Сити проходит акция протеста. Из-за группы демонстрантов, которые получили доступ на взлетно-посадочную полосу, все рейсы задержаны.
Как сообщает BBC, в данный момент все прибывающие рейсы перенаправлены в другие авиагавани города, но администрация Лондон-Сити делает всё возможное, чтобы восстановить работу в аэропорту в ближайшее время.
СМИ сообщают, что акцию протеста проводят активисты движения за права человека Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет ценность»).
«В то время как в аэропорту Лондон-Сити элита летает по воздуху, в 2016 году 3176 мигрантов, как известно, погибли или пропали без вести в Средиземном море», — сказал представитель митингующих.
Напомним, Международная организация по миграции информировала, что в 2015 году в Европу морскими путями прибыли 704 227 человек. При этом 3257 человек скончались или пропали без вести в Средиземном море.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.