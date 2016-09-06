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Аэропорт Лондон-Сити прекратил работу из-за акции протеста

Активисты движения за права человека Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет ценность») вышли на взлетно-посадочную полосу

В крупнейшем лондонском аэропорту Лондон-Сити проходит акция протеста. Из-за группы демонстрантов, которые получили доступ на взлетно-посадочную полосу, все рейсы задержаны. 

Как сообщает BBC, в данный момент все прибывающие рейсы перенаправлены в другие авиагавани города, но администрация Лондон-Сити делает всё возможное, чтобы восстановить работу в аэропорту в ближайшее время.

СМИ сообщают, что акцию протеста проводят активисты движения за права человека Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет ценность»).

«В то время как в аэропорту Лондон-Сити элита летает по воздуху, в 2016 году 3176 мигрантов, как известно, погибли или пропали без вести в Средиземном море», — сказал представитель митингующих.

Напомним, Международная организация по миграции информировала, что в 2015 году в Европу морскими путями прибыли 704 227 человек. При этом 3257 человек скончались или пропали без вести в Средиземном море.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Аэропорт Лондон-Сити прекратил работу из-за акции протеста

Активисты движения за права человека Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет ценность») вышли на взлетно-посадочную полосу

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