Клинтон считает, что РФ «принимает участие» в выборах США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон считает, что потенциальные попытки России повлиять на результаты американских выборов представляют серьезную угрозу для демократии.



По словам бывшего госсекретаря, возможную опасность необходимо устранить «быстро и надежно».



«Мы, безо всякого сомнения, должны защитить нашу электоральную систему на всех уровнях и ясно дать понять, что не дадим никому вмешиваться в решение американского народа», — цитирует Клинтон агентство Bloomberg.

Правда, кандидат от демократов не уточнила, какие конкретно шаги она предпримет, чтобы оградить страну от якобы вмешательства РФ в избирательную систему Соединенных Штатов.



Также Клинтон подчеркнула, что в бытность госсекретарем США знала правила, регулирующие пересылку секретных документов.



Повышенное внимание к работе Клинтон и ее коллег с электронной почтой связано со скандалом, разгоревшимся в марте 2015 года. Тогда выяснилось, что бывшая первая леди использовала личный электронный почтовый ящик для служебных целей, когда возглавляла Госдепартамент — с 2009 по 2013 год.

По мнению следователей, это могло привести к утечке информации государственной важности в руки хакеров. Сама Клинтон утверждала, что никакой секретной информации через свою почту не отправляла, однако не смогла предъявить ряд писем, заявив, что они удалены безвозвратно.

В августе ФБР сообщило, что обнаружено еще 15 тыс. деловых писем, которые экс-госсекретарь и кандидат в президенты от Демократической партии отправляла со своего личного почтового ящика.



Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) представило доклад, согласно которому в журнале серверов Хиллари Клинтон обнаружены IP-адреса из России и Украины, с которых мог происходить взлом.



Президент России Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg опроверг сообщения о том, что российская сторона вмешивается в выборы в США.



«Для этого нужно чувствовать нерв и особенности внутриполитической жизни Соединенных Штатов. Я не уверен, что даже наши специалисты в МИДе чувствуют это должным образом», — сказал российский президент.



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