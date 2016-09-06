Экс-гендиректор «ВымпелКома» удалил свои записи в соцсетях

Бывший генеральный директор компании «ВымпелКом» — одного из крупнейших в России сотовых операторов — Михаил Слободин удалил и скрыл записи на своих страницах в социальных сетях.

В частности, в сети Facebook он удалил все записи до 2014 года. В сети Twitter доступ к его записям ограничен. Также удалены записи Слободина в блоге на LiveJournal.

Напомним, об отставке Слободина с поста руководителя телекоммуникационной компании стало известно в понедельник, 5 сентября. Как сообщили в компании, отставка связана с тем, что Слободин является фигурантом уголовного дела о взятках руководству Республики Коми бывшими и действующими менеджерами энергокомпании «Т Плюс». Сам экс-гендиректор заявил, что ушел с должности, чтобы не компроментировать «ВымпелКом».

Вместо Слободина пост руководителя компании занял Шелль Йонсен, пришедший в компанию в августе 2016 года и имеющий обширный опыт работы на руководящих должностях в разных отраслях.

По информации следствия, кроме Слободина фигурантами уголовного дела о даче взяток также являются управляющий директор компании «Ренова», председатель совета директоров «Т Плюс» Евгений Ольховик, гендиректор «Т Плюс» Борис Вайнзихер и другие пока неустановленные лица.

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